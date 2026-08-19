Эстонская таможня задержала санкционную сковороду у границы с РФ

Эстонские таможенники остановили гражданку Финляндии на границе с Россией после обнаружения в её багаже запрещённой к вывозу сковороды. Женщина пыталась пересечь пункт пропуска в Нарве, не задекларировав товары, подпадающие под санкционные ограничения ЕС.

Как сообщили в налогово-таможенном департаменте Эстонии, проверка 39-летней пассажирки прошла 11 августа. В её вещах нашли новую алюминиевую сковороду, вывоз которой в Россию запрещён действующими ограничениями.

Кроме того, у женщины обнаружили пустую упаковку от ювелирного изделия с сертификатом подлинности. Сам браслет стоимостью около 1500 евро она спрятала на большом пальце ноги.

За нарушение правил гражданке Финляндии выписали штраф в размере 560 евро. После оформления документов женщина вместе с изъятыми товарами вернулась обратно в Эстонию.

Таможенная служба также сообщила о других попытках провоза запрещённых грузов через границу. Среди них оказались вафельницы, игровые приставки Xbox, жёсткие диски, камеры GoPro, умные очки и другие товары.

Ранее Life.ru писал, что российские таможенники столкнулись с не менее необычной находкой в международной посылке из Таиланда. Вместо заявленных «сушёных съедобных насекомых» специалисты обнаружили 185 высушенных скорпионов и экзотических жуков. Отправление проверили и вернули обратно отправителю, поскольку для ввоза такого груза не оказалось необходимых документов.