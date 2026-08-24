В Таллине сменили тон: Премьер Эстонии признал отсутствие угрозы нападения России
Премьер Эстонии Михал заявил об отсутствии прямой угрозы нападения Армии России
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Непосредственной военной угрозы со стороны России для стран Балтии и Северной Европы в настоящее время нет. Такую оценку дал премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время общения с журналистами.
«Мой ответ будет таким: непосредственной угрозы сейчас нет», — заявил он.
При этом эстонский премьер утверждает, что европейским государствам следует продолжать наращивать оборонные расходы, а также обвинил Москву в так называемых гибридных атаках.
Российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва не планирует нападать на государства НАТО. Глава РФ Владимир Путин называл заявления о подобных намерениях необоснованными, одновременно Россия выражала обеспокоенность усилением военной инфраструктуры альянса у своих границ.
Ранее в самой Эстонии уже опровергали заявления о подготовке России к нападению на Прибалтику. В апреле глава МИД республики заявил, что разведданные Таллина не указывают ни на сосредоточение российских войск для подобной операции, ни на подготовку удара по странам НАТО.
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