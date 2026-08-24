В Таллине сменили тон: Премьер Эстонии признал отсутствие угрозы нападения России

Непосредственной военной угрозы со стороны России для стран Балтии и Северной Европы в настоящее время нет. Такую оценку дал премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время общения с журналистами.

«Мой ответ будет таким: непосредственной угрозы сейчас нет», — заявил он.

При этом эстонский премьер утверждает, что европейским государствам следует продолжать наращивать оборонные расходы, а также обвинил Москву в так называемых гибридных атаках.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва не планирует нападать на государства НАТО. Глава РФ Владимир Путин называл заявления о подобных намерениях необоснованными, одновременно Россия выражала обеспокоенность усилением военной инфраструктуры альянса у своих границ.

Ранее в самой Эстонии уже опровергали заявления о подготовке России к нападению на Прибалтику. В апреле глава МИД республики заявил, что разведданные Таллина не указывают ни на сосредоточение российских войск для подобной операции, ни на подготовку удара по странам НАТО.