Экс-ректору томского вуза снова дали условный срок за махинации с «мёртвыми душами»

Бывший ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев получил два года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Также с него взыскали более 2,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Приговором Кировского районного суда города Томска от 4 сентября 2026 года Седнев Д. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворён гражданский иск НИИ ТПУ - постановлено взыскать с Седнева Д. А. 2 млн 107 тыс. 494 рубля 58 копеек в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Седнева возбудили в 2023 году. Следствие считало, что с декабря 2022-го по апрель 2023 года по его указанию фиктивному сотруднику незаконно начислялись зарплата и премии — всего более 2 млн рублей. Первоначально экс-ректора по этому делу оправдали. Однако прокуратура обжаловала решение, после чего апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор.

На этом уголовные проблемы Седнева не закончились. В апреле 2026 года по другому делу его уже приговорили к пяти годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей за растрату и злоупотребление полномочиями. Тогда речь шла о фиктивном трудоустройстве сотрудника. С ноября 2021 года по январь 2023-го из федерального бюджета ему необоснованно начислили более 5 млн рублей в виде зарплаты и премий.

Руководить ТПУ Седнев начал в июле 2021 года как исполняющий обязанности ректора, а с сентября 2022-го официально занял эту должность. Уже в апреле 2023 года он ушёл с поста по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.

Ранее бывшая ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Сейчас она отбывает двухлетний срок по делу о растрате 1,3 млн рублей. Свою вину экс-руководитель вуза не признаёт. Как утверждает Горбатова, деньги университета были потрачены на оплату юридической помощи сотрудникам, а сама она действовала исключительно в интересах учебного заведения.