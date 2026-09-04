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Опубликовано 4 сентября, 14:45

Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

Дрон «Лютый». Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Дрон «Лютый». Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

При ночной атаке ВСУ на Сочи и федеральную территорию «Сириус» могли применяться дальнобойные беспилотники типа «Лютый». Такую версию выдвинул военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии АиФ.

В качестве возможных районов запуска он назвал подконтрольные Киеву территории на юге.

«Из Одессы могли атаковать, с Херсона или Запорожья», — допустил собеседник издания.

По оценке Матвийчука, для налёта могли задействовать модернизированные аппараты с дальностью полёта более 500 километров. Среди них эксперт выделил БПЛА «Лютый».

Он также утверждает, что часть использованных Украиной дронов могла быть поставлена из Великобритании. Кроме того, специалист упомянул о начавшихся поставках аппаратов из Германии.

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Напомним, в ночь на 4 сентября при налёте на Сочи и «Сириус» загорелась нефтебаза, а в нескольких зданиях выбило стёкла. Пострадавших, по данным краевого оперштаба, нет. Позднее мэр Андрей Прошунин сообщил, что обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам.

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Юрий Лысенко
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