Эксперт Матвийчук допустил, что ВСУ применяли дроны «Лютый» при атаке на Сочи

При ночной атаке ВСУ на Сочи и федеральную территорию «Сириус» могли применяться дальнобойные беспилотники типа «Лютый». Такую версию выдвинул военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии АиФ.

В качестве возможных районов запуска он назвал подконтрольные Киеву территории на юге.

«Из Одессы могли атаковать, с Херсона или Запорожья», — допустил собеседник издания.

По оценке Матвийчука, для налёта могли задействовать модернизированные аппараты с дальностью полёта более 500 километров. Среди них эксперт выделил БПЛА «Лютый».

Он также утверждает, что часть использованных Украиной дронов могла быть поставлена из Великобритании. Кроме того, специалист упомянул о начавшихся поставках аппаратов из Германии.

Напомним, в ночь на 4 сентября при налёте на Сочи и «Сириус» загорелась нефтебаза, а в нескольких зданиях выбило стёкла. Пострадавших, по данным краевого оперштаба, нет. Позднее мэр Андрей Прошунин сообщил, что обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам.