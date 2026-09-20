Эксперт «Ночи выборов» призвал строить развитие России без оглядки на другие страны

Ценности всегда лежали и будет лежать в основе реальности, которую создают в России, заявил на марафоне «Ночь выборов» директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков. Он отметил, что не оглядываясь на другие страны, в нашем государстве всё должно опираться на традиционные ценности.

Володенков заявил о роли традиционных ценностей в формировании будущего России. Видео © Life.ru

«В основе любого действия, любого поступка, всегда лежат ценности. Не случайно мы говорим о том, что ценностно-смысловые пространства являются фундаментом формирования любой реальности, которую мы создаём», — сказал Володенков.

Он отметил, что сейчас россияне находятся в ситуации, которая требует отстаивания своих смыслов и традиционных ценностей. Именно этого, по мнению Володенко, и формирует новую для настоящего России, которое будет независимо от внешних воздействий.

Ранее Life.ru рассказывал о создании Института социальной архитектуры на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его задачей стало проектирование общественных изменений и объединение существующих социальных практик.