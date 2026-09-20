В Москве закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму

Избирательные участки в Москве закрылись в 20:00 после трёх дней голосования. В столице завершился приём голосов на выборах депутатов Государственной думы IX созыва и муниципальных депутатов района Щукино.

После закрытия участков избирательные комиссии приступили к процедурам, предусмотренным для подведения итогов голосования. Начинается подсчёт бумажных бюллетеней, после чего данные участковых комиссий будут включаться в систему ГАС «Выборы».

Голосование в столице проходило с 18 по 20 сентября. Москвичи могли сделать выбор непосредственно на участке или дистанционно. Для электронного голосования использовалась московская система ДЭГ.

В течение трёх дней система электронного голосования подвергалась кибератакам. Власти Москвы сообщали, что попытки вмешательства не нарушили работу платформы и не повлияли на учёт голосов. Председатель ЦИК Элла Памфилова также заявляла о высоком уровне внешнего воздействия на российскую избирательную инфраструктуру.

Выборы депутатов Госдумы проходят по смешанной системе. Всего избираются 450 парламентариев: половина — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Москва разделена на несколько одномандатных округов, поэтому жители столицы голосовали как за федеральные списки партий, так и за кандидатов в своих округах.

Закрытие московских участков ещё не означает полного завершения голосования в стране. Из-за разницы часовых поясов избирательные комиссии прекращают работу постепенно с востока на запад. Последними в 21:00 мск должны закрыться участки в Калининградской области, после чего голосование на выборах депутатов Госдумы завершится по всей России.

Ранее Life.ru сообщал, что первыми подсчёт голосов начали регионы Дальнего Востока. В частности, голосование завершилось на Сахалине и Курильских островах, где после закрытия 289 избирательных участков комиссии приступили к обработке бюллетеней.