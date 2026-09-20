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Регион
Опубликовано 20 сентября, 09:22

На Сахалине и Курилах завершилось голосование на выборах в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Сахалине и Курилах завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. В 20:00 по местному времени избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчёту голосов, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Голосование в регионе проходило с 18 по 20 сентября. В заключительный день для избирателей работали 289 участков.

По данным региональных властей, нарушений в ходе голосования выявлено не было. Система видеонаблюдения работала штатно. Ранее общественные наблюдатели также сообщали, что обращений о нарушениях к ним не поступало.

Во второй день голосования на Дальнем Востоке произошли перебои со связью, затронувшие в том числе Сахалинскую область. В Минцифры заявили, что сбой не повлиял на проведение выборов, а связь впоследствии была полностью восстановлена.

Выборы депутатов Госдумы проходят по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.

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Ранее Life.ru рассказывал о повреждении магистральных линий связи на Дальнем Востоке во время голосования. В ЦИК сообщали, что доступ к сети удалось восстановить с помощью резервных каналов.

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Наталья Демьянова
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