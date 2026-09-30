Эксперт Сафонов: Инвалиды I группы и 80-летние начнут получать повышенную пенсию
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Две категории россияне с октября начнут получать повышенную пенсию. Об этом журналистам рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
«Для пенсионеров, которым в сентябре 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — сказал Сафонов.
Ранее в Соцфонде рассказали, как менялись пенсии в новых регионах в 2026 году. Как и по всей России, они повышались трижды — на 7,6% в январе, а также на 6,8% в апреле и в августе.
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