Эксперт Сафонов: Инвалиды I группы и 80-летние начнут получать повышенную пенсию

Две категории россияне с октября начнут получать повышенную пенсию. Об этом журналистам рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Для пенсионеров, которым в сентябре 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — сказал Сафонов.

Ранее в Соцфонде рассказали, как менялись пенсии в новых регионах в 2026 году. Как и по всей России, они повышались трижды — на 7,6% в январе, а также на 6,8% в апреле и в августе.