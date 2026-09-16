Эльче — Реал Мадрид 2:3: результат матча 15 сентября 2026 года и гол Эспи на 90+1-й

«Реал Мадрид» победил «Эльче» со счётом 3:2 в матче 6-го тура чемпионата Испании сезона-2026/27. Мадридцы вели 2:0 после первого тайма, позволили хозяевам сравнять счёт во второй половине встречи, однако Карлос Эспи принёс команде Жозе Моуринью три очка голом на 90+1-й минуте.

Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей. Ещё один мяч «Реала» был записан как автогол голкипера «Эльче» Матиаса Дитуро после штрафного Арды Гюлера. За хозяев отличились Абьель Осорио и Фер Ниньо.

Эльче — Реал Мадрид: счёт и результат матча 15 сентября

Турнир: Чемпионат Испании, Ла Лига, 6-й тур

Матч: «Эльче» — «Реал Мадрид»

Дата: 15 сентября 2026 года

Счёт: 2:3

После первого тайма: 0:2

Стадион: «Мануэль Мартинес Валеро», Эльче

Главный судья: Хесус Хиль Мансано

Голы: Дитуро, 25, автогол — 0:1; Мбаппе, 33 — 0:2; Осорио, 71 — 1:2; Фер Ниньо, 83 — 2:2; Эспи, 90+1 — 2:3

Кто забил в матче Эльче — Реал Мадрид

Автогол Дитуро после штрафного Гюлера — 0:1

«Реал» открыл счёт на 25-й минуте. Арда Гюлер пробил со штрафного, мяч попал в штангу, затем в голкипера Матиаса Дитуро и пересёк линию ворот. В официальном протоколе эпизод записали как автогол вратаря «Эльче».

Мбаппе забил второй гол «Реала» — 0:2

Всего через восемь минут мадридцы увеличили преимущество. Ян Диоманде прорвался по флангу и прострелил в штрафную, а Килиан Мбаппе замкнул передачу и сделал счёт 2:0. Для Диоманде это стало первым результативным действием за мадридский клуб.

Ранее Life.ru подробно разбирал матч «Реал Мадрид» — «Интер» 2:1 в Лиге чемпионов 8 сентября 2026 года: Мбаппе открыл счёт, а победный мяч забил Федерико Вальверде.

До перерыва «Реал» мог решить исход встречи окончательно. Гости регулярно создавали моменты, а ещё один гол Мбаппе был отменён из-за положения вне игры. Однако на второй тайм команды ушли при счёте 0:2.

Осорио вернул «Эльче» в игру — 1:2

После перерыва хозяева стали гораздо опаснее. На 71-й минуте Лукас Сепеда продвинул мяч по флангу и помог организовать атаку, которую Абьель Осорио завершил голом — 1:2.

Фер Ниньо сравнял счёт — 2:2

На 83-й минуте «Реал» потерял преимущество. После ошибки мадридцев на своей половине поля Фер Ниньо получил возможность для удара и отправил мяч в дальний угол ворот Тибо Куртуа. «Эльче», уступавший 0:2 после первого тайма, восстановил равновесие.

Карлос Эспи забил победный мяч на 90+1-й минуте — 2:3

Жозе Моуринью выпустил Карлоса Эспи только на 87-й минуте вместо Трента Александер-Арнолда — и замена оказалась решающей.

Уже в компенсированное время Джуд Беллингем начал быструю атаку, Мбаппе получил мяч слева и прострелил в центр штрафной, где Эспи отправил его в пустые ворота. 3:2 — «Реал» всё-таки забрал три очка.

Для Эспи это уже второй победный гол после выхода на замену в нынешнем чемпионате: ранее форвард принёс мадридцам победу над «Эспаньолом».

Как прошёл матч Эльче — Реал Мадрид

Первый тайм проходил с преимуществом «Реала». Высокая оборона «Эльче» оставляла мадридцам пространство для быстрых атак, а связка Гюлера, Диоманде и Мбаппе регулярно создавала угрозу воротам Дитуро. К перерыву гости заслуженно вели 2:0.

После перерыва характер игры изменился. «Реал» снизил интенсивность, а «Эльче» стал всё чаще добираться до штрафной гостей. Моуринью заменил Винисиуса и Гюлера на Браима Диаса и Беллингема, однако вскоре хозяева сначала сократили отставание, а затем сравняли счёт.

Мадридцам пришлось снова резко повышать темп. Моуринью пошёл на дополнительное усиление атаки: появились Эндрик и Эспи. Последний в итоге и решил судьбу встречи уже в компенсированное время.

После игры Моуринью признал, что его команда слишком часто не использует возможности досрочно решать исход матчей и из-за этого теряет контроль над игрой. Главный тренер при этом отдельно отметил способность команды реагировать на сложные ситуации и всё-таки добиваться победы.

Статистика матча Эльче — Реал Мадрид

Несмотря на нервную концовку, «Реал» создал заметно больше моментов. Мадридцы нанесли 20 ударов против 11 у хозяев, выиграли по ударам в створ 4:3 и по угловым 5:2. По модели xG преимущество гостей составило 3,46 против 1,05.

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Главная проблема «Реала» оказалась не в создании моментов, а в реализации и контроле игры после перерыва: при большом объёме атак мадридцы всё равно позволили последней команде таблицы вернуться с 0:2.

Составы Эльче и Реал Мадрид

«Эльче»: Дитуро, Ревиво, Чуст, Сангаре, Редондо, Вильяр, Моренте, Валера, Агуадо, Мартим Нету, Осорио.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Александер-Арнолд, Конате, Хёйсен, Кукурелья, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Диоманде, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Джуд Беллингем начал встречу в запасе и появился на поле во втором тайме. Вместе с Мбаппе он принял участие в атаке, завершившейся решающим голом Эспи.

Турнирная таблица после матча Эльче — Реал

Победа стала для «Реала» пятой в шести матчах Ла Лиги. Команда Моуринью набрала 15 очков и сразу после встречи сравнялась по очкам с «Барселоной», у которой оставалась игра в запасе. «Эльче» с двумя очками находился на последней строчке таблицы.

Для мадридцев три очка особенно важны перед следующим туром: 20 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико» в мадридском дерби.

Что означает победа «Реала» над «Эльче»

Результат позволил «Реалу» сохранить темп в борьбе за первое место, однако матч снова показал проблему команды с управлением преимуществом. При счёте 2:0 мадридцы имели возможности увеличить разрыв, но вместо этого позволили аутсайдеру вернуться в игру.

При этом у Моуринью вновь сработала скамейка. Эспи вышел всего за несколько минут до конца основного времени и забил победный мяч, а Беллингем принял участие в атаке, завершившейся решающим голом. Перед дерби с «Атлетико» глубина состава остаётся одним из важных ресурсов «Реала».

Частые вопросы о матче Эльче — Реал Мадрид

Как сыграли «Эльче» и «Реал Мадрид» 15 сентября 2026 года?

«Реал Мадрид» победил «Эльче» со счётом 3:2 в 6-м туре чемпионата Испании.

Кто забил голы в матче «Эльче» — «Реал»?

У «Реала» был автогол Матиаса Дитуро, затем отличились Килиан Мбаппе и Карлос Эспи. За «Эльче» забили Абьель Осорио и Фер Ниньо.

Кто забил победный гол?

Карлос Эспи забил победный мяч на 90+1-й минуте после передачи Килиана Мбаппе.

Забил ли Мбаппе «Эльче»?

Да. Мбаппе сделал счёт 2:0 на 33-й минуте, а в концовке отдал результативную передачу на Эспи.

Сколько очков у «Реала» после матча с «Эльче»?

После шести матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 15 очков.

Когда следующий матч «Реала»?

20 сентября мадридцы сыграют в гостях с «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги.