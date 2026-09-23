Елена Товстик не смогла через суд получить половину имущества и бизнеса экс-супруга

Пресненский районный суд Москвы отказал Елене Товстик в иске к бывшему мужу Роману о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщили представители суда.

Решение было вынесено 22 сентября. Таким образом, требования Елены в суде первой инстанции удовлетворены не были, а брачный договор не признан недействительным.

Разбирательство по имущественному спору между бывшими супругами началось в Пресненском суде в конце 2025 года. Официально суд сообщал о рассмотрении гражданского дела по иску Елены к Роману Товстику. Елена добивалась отмены брачного договора и раздела совместно нажитого имущества поровну, включая компанию бывшего супруга.

Ранее Life.ru рассказывал о требованиях Елены Товстик к бывшему мужу. По словам адвоката Романа, по условиям брачного договора женщина получила дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, крупную единовременную выплату и право на пожизненное ежемесячное содержание в размере 500 тысяч рублей. Сторона бизнесмена оценивала стоимость имущества и обязательств примерно в миллиард рублей.