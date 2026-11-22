Елена Товстик, бывшая жена бизнесмена Романа Товстика, опубликовала видео встречи с ним. Сейчас их дети по суду проживают с Романом и мачехой — Полиной Дибровой. Как рассказала Елена, Товстик находил поводы не приводить к ней малышей, а последняя встреча показала, что же скрывается за глянцевым экранным образом её экс-мужа.

Роман Товстик едва не сикнул дочь с лестницы. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/elenatovstik

По словам Елены, она не видела дочь Алису около месяца. Роман находил повод не давать им видеться. Женщина рассчитывала на спокойную встречу, которая, наконец-то, состоялась. Но бывший супруг спровоцировал конфликт. В опубликованных кадрах слышно, как дети зовут мать, плачут, Елена пытается обнять девочку, но Роман грубо бьёт её по рукам, хватает за шиворот Алису и едва не кидает с лестницы, разлучая их.

«Без камер. Без провокаций. Просто мама и её дети. Но всё оказалось иначе. Наконец-то, только через месяц отец привёз Алису повидаться, но не с добром, а со своим планом, записать и вывернуть, как ему хочется для очевидного интервью», — в отчаянии написала Елена Товстик в соцсети.

Роман Товстик изложил свою версию произошедшего. Он обвинил бывшую жену в том, что она якобы кричала на детей и даже, мол, ударила. Однако мужчина так и не смог пояснить, почему на появившемся видео именно он ведёт себя по-зверски, толкая дочку, как игрушку.

Напомним, 30 октября Пресненский районный суд Москвы определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей Товстиков с отцом. Решение касается их проживания и не означает лишения экс-супруги Елены родительских прав. Сам Роман Товстик заверил, что якобы не будет препятствовать общению малышей с матерью. Пара распалась в 2025 году, когда стало известно о постоянных изменах Романа с тогдашней женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Последняя тоже в итоге развелась, чтобы построить «новое счастье». Однако вместо этого «молодожёнов» постоянно преследуют скандалы из-за разрушенного прошлого.