Полина Диброва не собирается заменять мать детям своего возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика, даже после решения суда оставить пятерых его несовершеннолетних наследников с отцом. В беседе с kp.ru она объяснила, какую роль намерена играть в жизни детей избранника.

«Но я не планирую становиться мамой для детей Романа. У них есть своя мама», — подчеркнула Диброва.

Полина заверила, что тепло относится к детям Товстика, однако убеждена: родных родителей никто не должен заменять. По той же причине она не ждёт, что Роман станет новым отцом для её сыновей от телеведущего Дмитрия Диброва. По мнению модели, главное в такой семье — любовь и уважение друг к другу.

Само решение суда стало для Полины неожиданностью. Тем не менее она заявила, что готова помогать Роману обустраивать жизнь детей. Сейчас пара проживает в съёмном доме на Рублёвке вместе с частью наследников от предыдущих браков. По словам Дибровой, за год дети успели подружиться и почувствовать себя одной большой семьёй.

Напомним, 30 октября Пресненский районный суд Москвы определил место жительства пятерых несовершеннолетних детей Романа и Елены Товстиков с отцом. Всего у бывших супругов шестеро наследников, но старший уже достиг совершеннолетия. При этом судебное решение не лишает Елену родительских прав. На момент интервью двое младших детей ещё ожидали переезда к отцу.

Сама Диброва утверждает, что не пыталась повлиять на исход судебного разбирательства. По её мнению, бывшие супруги должны самостоятельно решать споры о воспитании детей, не втягивая в конфликт новых партнёров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Елена Товстик назвала решение суда «зверством». Женщина опасается, что разлука с детьми негативно скажется на их психологическом состоянии. Роман, в свою очередь, пообещал не препятствовать общению бывшей супруги с наследниками. Бизнесмен подчеркнул, что не хочет травмировать детей и намерен обеспечить им возможность видеться с матерью.