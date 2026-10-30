«Мир приходит в наш дом»: Елена Товстик связала перемены в семье с отъездом Дибровой

Елена Товстик рассказала о переменах в отношениях с бывшим мужем Романом. По словам многодетной матери, мужчина начал каждый день приезжать к детям, а сама она надеется, что семье удастся восстановить отношения. Улучшение ситуации Елена связала с временным отъездом нынешней избранницы бизнесмена Полины Дибровой в Китай.

В личном блоге Товстик призналась, что пытается воспользоваться отсутствием Дибровой, чтобы наладить общение между бывшим супругом и детьми. Она выразила надежду, что родственники смогут вновь проводить больше времени вместе.

«Я пользуюсь отсутствием сожительницы, чтобы повлиять на Романа. Пока она далеко, в Китае, упускает шанс быть рядом, и мир приходит в наш дом! И Роман приходит каждый день в дом к своим детям», — написала Елена.

При этом женщина не скрывает негативного отношения к новой избраннице бывшего мужа. В своей публикации она призвала подписчиков помолиться за воссоединение семьи и за то, чтобы дети могли расти рядом с братьями и сёстрами, получая материнскую любовь.

Товстик также затронула продолжающиеся разногласия с Романом. Во время судебного разбирательства бывший супруг говорил о готовности решить спорные вопросы мирным путём. Однако его публичные действия, как считает Елена, противоречат этим заявлениям. Женщина обвинила экс-супруга в провокациях и распространении негативной информации о ней. При этом она подчеркнула, что по-прежнему рассчитывает на улучшение отношений внутри семьи прежде всего ради детей.