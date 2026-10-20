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Опубликовано 20 октября, 16:16

«Предложение 100% будет»: Полина Диброва проговорилась о будущем с Товстиком

Полина Диброва опровергла слухи о помолвке с Романом Товстиком

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova, roman_tovstik

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova, roman_tovstik

Полина Диброва опровергла слухи о помолвке с бизнесменом Романом Товстиком, но призналась, что ждёт от возлюбленного предложения руки и сердца. Об этом бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва рассказала на закрытой премьере фильма «Морозко».

На вопрос журналистов о том, действительно ли избранник уже позвал её замуж, модель ответила отрицательно. При этом она уверена, что в будущем такой шаг обязательно состоится.

«Не уверена насчёт белого платья, но предложение 100% будет. Мне кажется, это важно для любой девушки», — поделилась она.

На мероприятие Диброва пришла вместе с сыновьями Фёдором и Ильёй. Мальчики рассказали, что называют нового мужчину матери просто Ромой. Сама блогерша отметила, что дети хорошо поладили с Товстиком и дружат с ним.

Бывшая жена Диброва запускает новый проект для женщин
Бывшая жена Диброва запускает новый проект для женщин

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитрий Дибров отреагировал на возможную свадьбу бывшей жены. Во время церемонии вручения премии «Люди года» телеведущего спросили, готовит ли он подарок молодожёнам. Шоумен с иронией ответил, что сначала ему нужно дожить до торжества. Поводом для разговоров о скором замужестве Полины стало распространившееся в Сети видео, на котором Товстик надевает ей на палец кольцо. Позже выяснилось, что украшение было шуточным подарком, а не символом помолвки. Сама модель ранее также признавалась, что не торопится вновь выходить замуж.

Больше новостей о личной жизни звёзд, громких романах и расставаниях — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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