«Предложение 100% будет»: Полина Диброва проговорилась о будущем с Товстиком

Полина Диброва опровергла слухи о помолвке с бизнесменом Романом Товстиком, но призналась, что ждёт от возлюбленного предложения руки и сердца. Об этом бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва рассказала на закрытой премьере фильма «Морозко».

На вопрос журналистов о том, действительно ли избранник уже позвал её замуж, модель ответила отрицательно. При этом она уверена, что в будущем такой шаг обязательно состоится.

«Не уверена насчёт белого платья, но предложение 100% будет. Мне кажется, это важно для любой девушки», — поделилась она.

На мероприятие Диброва пришла вместе с сыновьями Фёдором и Ильёй. Мальчики рассказали, что называют нового мужчину матери просто Ромой. Сама блогерша отметила, что дети хорошо поладили с Товстиком и дружат с ним.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитрий Дибров отреагировал на возможную свадьбу бывшей жены. Во время церемонии вручения премии «Люди года» телеведущего спросили, готовит ли он подарок молодожёнам. Шоумен с иронией ответил, что сначала ему нужно дожить до торжества. Поводом для разговоров о скором замужестве Полины стало распространившееся в Сети видео, на котором Товстик надевает ей на палец кольцо. Позже выяснилось, что украшение было шуточным подарком, а не символом помолвки. Сама модель ранее также признавалась, что не торопится вновь выходить замуж.