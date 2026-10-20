«Дайте мне дожить»: Дибров иронично ответил на вопрос о свадьбе бывшей жены с Товстиком
Дмитрий Дибров заявил, что до свадьбы его бывшей жены ещё нужно дожить
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Дмитрий Дибров с иронией отреагировал на вопрос о возможной свадьбе бывшей супруги Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Телеведущий дал понять, что пока не собирается готовить подарок будущим молодожёнам. Об этом сообщает Пятый канал.
Дмитрий Дибров с иронией отреагировал на вопрос о возможной свадьбе бывшей супруги Полины с бизнесменом Романом Товстиком. Видео © Пятый канал
Неожиданная тема возникла во время церемонии вручения премии «Люди года», которую посетил шоумен. Журналисты поинтересовались, придумал ли он поздравление для экс-жены и её избранника на случай официального оформления отношений.
«Нет-нет-нет, дайте мне дожить до неё», — отшутился Дибров, намекнув, что торжество вряд ли состоится в ближайшее время.
Примечательно, что сама Полина пока не стремится вновь идти под венец. Ранее модель признавалась подписчикам, что предпочитает наслаждаться нынешним этапом жизни и не собирается торопить события.
Поводом для разговоров о скорой свадьбе стал распространившийся в интернете видеоролик. На кадрах Товстик надевает возлюбленной кольцо, что поклонники восприняли как романтическое предложение. Однако Диброва объяснила, что украшение было шуточным подарком, а не символом помолвки.
Ранее Life.ru рассказывал о семейном конфликте Романа Товстика с бывшей супругой из-за дочери. Елена обвинила бизнесмена в похищении ребёнка из школы. Сам мужчина отверг претензии, заявив, что девочка попросила забрать её к отцу.