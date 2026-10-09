Пять детей — не предел: 66-летний Дмитрий Дибров готов стать отцом в 80 лет

66-летний Дмитрий Дибров не исключает возможности вновь стать отцом даже в весьма преклонном возрасте. Телеведущий признался, что появление ещё одного наследника его совершенно не пугает, а само отцовство приносит огромное удовольствие. Об этом шоумен рассказал Пятому каналу.

Дибров не исключает возможности вновь стать отцом даже в весьма преклонном возрасте. Видео © Пятый канал

По словам артиста, возраст не должен становиться препятствием для пополнения семьи. Более того, Дибров с радостью согласился бы вновь испытать счастье отцовства, если бы ему предложили дожить до 80–88 лет при условии рождения ребёнка.

«Если мне кто-нибудь скажет: «Чувак, доживёшь до 80-88 лет, но только должен будешь родить», то я готов с удовольствием. А почему? Это одно удовольствие», — заявил телеведущий.

В подтверждение своей позиции он вспомнил историю Анатолия Кашпировского, у которого дочь появилась уже в глубокой старости. По мнению шоумена, подобные примеры показывают, что радость родительства не обязательно ограничивается молодыми годами.

Кроме того, Дибров поделился необычным советом с девушками, задумывающимися о замужестве. Он рекомендовал присматриваться к мужчинам постарше, считая их более подходящими партнёрами для семейной жизни. По убеждению ведущего, в таких отношениях дети реже становятся свидетелями ссор, которые, как он полагает, нередко возникают между супругами-ровесниками.

Сам артист уже воспитывает пятерых детей от разных браков. Его старшего сына зовут Денис, дочь — Лада. Ещё трое наследников, Александр, Фёдор и Илья, появились на свет в отношениях с моделью Полиной Дибровой.

Ранее Life.ru сообщал, что Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет. По словам директора телеведущего и психотерапевта, дочь родилась в 2025 году, после чего знаменитость предпочла уделять больше внимания семье и значительно сократила публичную активность.