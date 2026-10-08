Дмитрий Дибров заявил о желании вернуться к ежедневным эфирам на телевидении

Дмитрий Дибров больше не заинтересован в телевизионных проектах, которые выходят раз в неделю или месяц, поскольку рассчитывает вернуться к ежедневным эфирам. О своих профессиональных планах 66-летний ведущий рассказал Пятому каналу на презентации сетевого канала.

По словам шоумена, на нынешнем этапе карьеры ему уже недостаточно периодически появляться перед зрителями. Гораздо привлекательнее возможность постоянно работать в студии, делая телевидение частью повседневной жизни. Именно такой формат Дибров считает для себя наиболее подходящим.

Дмитрий Дибров заявил о желании вернуться к ежедневным телеэфирам. Видео © Пятый канал

В качестве примера он вспомнил собственные проекты «Антропология» и «Доброе утро». Ведущему хотелось бы вновь вернуться к подобному графику, когда работа не ограничивается отдельными выпусками. При этом конкретную новую передачу артист пока не анонсировал.

Дибров также обратил внимание на особую роль программ, которые зрители привыкли смотреть каждый день. Он привёл в пример информационную передачу «Время», отсутствие которой в привычном эфире стало бы заметным событием для всей страны. Именно такого постоянного присутствия на телевидении шоумен хотел бы добиться.

Причём свои планы ведущий связывает не только с собой. По его словам, к ежедневной работе стремится и Катя, вместе с которой он рассчитывает реализовать задуманное. Подробностей возможного совместного проекта Дибров раскрывать не стал.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитрий Дибров решил освоить стриминговые платформы и начал проводить прямые трансляции на Twitch. Первый эфир телеведущего привлёк около полутора тысяч подписчиков, а зрители перечислили ему 30 тысяч рублей пожертвований. Во время трансляции шоумен обсуждал литературу, кино и личные предпочтения.