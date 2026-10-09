«Я — родитель и имею право»: Товстик жёстко ответил бывшей жене на обвинения в похищении дочери

Елена Товстик сообщила о похищении собственной дочери. По её словам, бывший супруг Роман забрал несовершеннолетнюю прямо из учебного заведения, нарушив ранее установленный регламент встреч. Сам Роман Товстик ситуацию комментирует иначе. Он рассказал kp.ru, что пришёл в секретариат школы, написал заявление и расписался.

«Я родитель и имею на это право», — приводит издание его слова. По версии мужчины, дочь сама попросила забрать её к папе, а вернуть девочку он планирует в воскресенье утром.

Товстик утверждает, что экс-супруга ни разу не исполнила решение суда о его общении с детьми. После её возвращения с Кипра сообщения остались без ответа, говорит он.

Адвокат предпринимателя Филипп Рябченко заявил, что девочка попросила отца забрать её. По его словам, за неисполнение определения суда Елену привлекли к ответственности, в том числе ограничили выезд.

В распоряжении издания оказался фрагмент заключения экспертизы. В нём, как утверждается, Елена Товстик сказала: «Отдай мне половину активов — и забирай ребёнка». Другой документ, по данным издания, подтверждает её готовность отдать всех детей, если получит половину имущества. Адвокат также утверждает, что на той же экспертизе Алиса выразила желание жить с отцом.

Напомним, ранее Елена Товстик обвинила бывшего мужа в похищении дочери. По её словам, произошедшее нарушает установленный судом порядок общения. Кроме того, Елена утверждает, что отец оказывает психологическое давление на ребёнка и заставляет записывать видео против матери.