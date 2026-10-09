«Я предпринимаю меры»: Елена Товстик обвинила Романа в похищении дочери

Елена Товстик сообщила о похищении собственной дочери. По словам женщины, бывший супруг Роман забрал несовершеннолетнюю прямо из учебного заведения, нарушив ранее установленный регламент встреч. До этого инцидента девочка постоянно проживала вместе с матерью.

По словам женщины, произошедшее нарушает установленный судом порядок общения. О случившемся она написала примерно через два часа. Также Елена утверждает, что отец оказывает психологическое давление на ребёнка и заставляет записывать видео против матери.

«Я предпринимаю меры», — сообщила Товстик. Какие именно действия она намерена предпринять, в публикации не уточняется.

По её словам, заседание назначено на 16 октября. Там девочка должна высказать свою позицию.

Ранее бывшие супруги публично спорили о расходах на содержание детей. Как писал Life.ru 7 сентября, предприниматель отверг обвинения в неоплате детских садов. Он также заявил, что за полтора года перечислил Елене более 38 млн рублей, и представил банковскую справку.