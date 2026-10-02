Ёлка из ножей и косметика для бездомных: Куда на самом деле увозят отобранные в аэропорту вещи

Предметы, которые изымают у пассажиров на предполётном досмотре, далеко не всегда отправляются на свалку: часть вещей передают на благотворительность, перерабатывают или даже превращают в арт-объекты. Об этом управляющий директор компании Heamar Дэвид Мартин рассказал изданию Daily Mail.

По его словам, если вещь не пропускают в салон, пассажиру часто дают возможность сдать её в багаж или передать провожающим, так что речь не всегда идёт о конфискации. Отдельно он советует путешествующим с инструментами заранее проверять правила, а не рассчитывать, что профессиональное оборудование просто пропустят.

Дальнейшая судьба предмета зависит от того, что это за вещь и почему её не пропустили. Запрещённые жидкости и гели обычно уничтожают. А вот косметику и средства гигиены нередко отдают в приюты для бездомных и продуктовые банки. Так, аэропорт Гатвик в 2023 году передал местным благотворителям две тонны туалетных принадлежностей.

С отобранными вещами порой поступают нестандартно. В 2019 году аэропорт Вильнюса собрал новогоднюю ёлку из конфискованных ножей, патронов и зажигалок. А художница из Сан-Франциско создала из изъятых на досмотре острых предметов инсталляцию под названием «Конфисковано».

Ранее Life.ru сообщал, что за первые полгода 2026 года пассажиры забыли в петербургском аэропорту Пулково около 15 тысяч вещей, среди которых оказались живая черепаха, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила. Владельцам удалось вернуть порядка четырёх тысяч предметов. Пик забывчивости чаще всего приходится на ночные и утренние часы, а самыми распространёнными потерями остаются сумки и чемоданы, которых набралось около трёх тысяч. На втором месте оказались документы, которых насчитали примерно полторы тысячи.