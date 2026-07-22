Топор, рептилия и античная скульптура: В аэропорту Пулково составили рейтинг необычных потеряшек

Живая черепаха, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила пополнили список необычных находок среди 15 тысяч вещей, забытых пассажирами в Пулково за первые шесть месяцев 2026 года. Такой статистикой поделилась пресс-служба петербургского аэропорта.

Всего за полугодие владельцам удалось вернуть около четырёх тысяч предметов. Чаще всего пик забывчивости приходится на ночные и утренние часы, а самыми ходовыми потерями традиционно остаются сумки и чемоданы, которых набралось порядка трёх тысяч.

«На втором месте документы (около полутора тысяч). Также пассажиры регулярно оставляют наушники, ключи и ремни. Среди «экзотики» первого полугодия — черепашка, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила. Пассажирам надо быть особенно внимательными в зоне досмотра и на входе в аэропорт — именно там вещи забывают чаще всего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в китайском аэропорту Ланьчжоу создали специальный отдел по борьбе с мышами, укомплектовав его штат котами. На должность директора отдела был назначен кот Санбао, его заместителем стала кошка Цуйхуа, а их дочь Цуйго приняли на службу в качестве рядового сотрудника. Пушистые работники проживают в стеклянном домике прямо у выхода на посадку, который оборудован системой подачи воздуха, мисками, поилкой, лежанками и игровым комплексом.