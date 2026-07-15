В Пулково задержали женщину, укравшую из чужой сумки 4000 евро

В аэропорту Пулково женщина нашла оставленную сумку, забрала из неё 4 тысячи евро и сдала остальные вещи в бюро находок. О раскрытии кражи рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

В Пулково женщина украла из забытой пассажиром сумки €4000. Видео © VK / УТ МВД России по СЗФО

Заявление о пропаже денег поступило от 25-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он пояснил, что оставил свою сумку с вещами на парковке возле терминала оплаты. Позже молодой человек вернулся за ней, но обнаружил, что вся валюта исчезла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя местная жительница. Действовала она по чёткой схеме: заметила бесхозную сумку, вытащила из неё наличные и присвоила их себе. Оставшиеся вещи злоумышленница отнесла в стол находок, после чего спокойно вылетела рейсом в Сочи.

Потратить похищенное злоумышленница не успела. Денежные средства были изъяты, и в ближайшее время их передадут законному владельцу. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о краже. Её может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве 17-летний юноша попытался обменять крупную сумму на криптовалюту, но стал жертвой ограбления. Деньги в размере полутора миллионов рублей его мать выручила от продажи автомобиля и отправила сына в «Москва-Сити». В пункте обмена подростку отказали, после чего на первом этаже делового центра к нему и его приятелям подошли трое неизвестных. Они начали расспрашивать молодых людей о происхождении наличных. Когда те попытались уехать на такси, нападавшие вытащили их из машины, а в подземном переходе отобрали пакет с деньгами.