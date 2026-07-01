В Петербурге банкирши, похитившие монеты на 2 млрд, пытались нажиться на колебаниях золота

В Санкт-Петербурге расследуется дело о хищении золотых монет на сумму 2 млрд рублей. По версии следствия, к схеме причастны три сотрудницы одного из банковских офисов.

Как пишет kp.ru, женщины выносили золото из хранилища и передавали знакомым, которые затем сдавали монеты обратно в тот же банк. Участники рассчитывали заработать на колебаниях цен на драгметалл.

В итоге все монеты вернулись в банк, но учётная проверка вскрыла расхождения — было возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 8893 монетах общей стоимостью около 2 миллиардов рублей.

Главная фигурантка арестована, ещё две находятся под домашним арестом. Им грозит срок по статье о краже в особо крупном размере.

Напомним, ранее в Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты разных номиналов. Их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Участницы преступления распорядились похищенным по своему усмотрению. Одна из них, например, закопала деньги в парке.