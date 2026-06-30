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Регион
30 июня, 14:54

Сотрудницы банка в Петербурге, похитившие золотые монеты, работали до трёх ночи

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Санкт-Петербурге три сотрудницы банка оказались фигурантками дела о хищении почти 10 тысяч золотых инвестиционных монет, общий вес которых превышает 160 килограммов, а стоимость оценивается примерно в 2 млрд рублей. Ключевыми участницами дела стали руководитель офиса и два менеджера.

Укравшая золотые монеты сотрудница банка закопала деньги в парке
Укравшая золотые монеты сотрудница банка закопала деньги в парке

После задержания женщины почти не давали объяснений, а одна из них заявила в суде, что закопала деньги, потому что они ей якобы не были нужны. Знакомые одной из фигуранток рассказали kp.ru, что женщина жила скромно, недавно вышла замуж, а отец-пенсионер помогал ей с ипотекой, ежемесячно отправляя по пять тысяч рублей.

Близкие утверждают, что она была тихой, окончила школу с золотой медалью и росла в семье, где её учили не брать чужого. Родные предполагают, что на женщину могли повлиять со стороны, а некоторые знакомые связали происходившее с её поздними задержками на работе.

К хранилищу банка в Петербурге, откуда вынесли золото, имели доступ только двое
К хранилищу банка в Петербурге, откуда вынесли золото, имели доступ только двое

Напомним, ранее в Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища золотые монеты разных номиналов. Их общая стоимость оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

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Борис Эльфанд
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