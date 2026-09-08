«Ему не нужны проблемы»: Откровение солиста «Дискотеки Аварии» о женщинах 45+ обернулось скандалом

Солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов оказался под волной критики в Сети после рассуждений о том, почему взрослые мужчины якобы предпочитают молодых девушек своим ровесницам. Пользователей возмутила его мысль о том, что у женщин к 45–50 годам уже есть дети и семейный опыт, а мужчинам «не нужны проблемы».

По словам артиста, к этому возрасту у женщины зачастую уже есть семейный опыт и дети, а мужчина может не захотеть включаться в связанные с этим обстоятельства.

«Ему не нужны проблемы. Потому что к этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт. Уже есть дети. И взрослому мужчине в 45–50 лет решать чью-то проблему, ну…» — заявил Серов в беседе с Эльдаром Джараховым.

Высказывание музыканта вызвало критику в соцсетях. Пользователи обвинили Серова и поддержавшего его коллегу Алексея Рыжова в пренебрежительном отношении к женщинам старше 40 лет.

Этим летом Алексей Серов уже оказался в центре обсуждения после выступления «Дискотеки Аварии» в Иркутске. Тогда артист устроил на сцене эпатажное шоу, после которого его поведение активно обсуждали в соцсетях.