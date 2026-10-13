«Ему нужно выдохнуть»: Охлобыстин объяснил, почему держится подальше от Ефремова

Иван Охлобыстин признался, что практически не общается с Михаилом Ефремовым после его освобождения из колонии, поскольку не хочет нарушать личное пространство друга. Об этом артист рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым. Видео © Пятый канал

«Нет, он пока закрытый. У нас нет активных контактов, чего вытягивать, у меня дочка его крёстная, она с ним постоянно общается, а Мишка в спектаклях, у него такая ещё реабилитация, извините, четыре года с половиной за решёткой, годик-то, другой нужно посидеть так, выдохнуть, как говорится», — пояснил Охлобыстин.

По словам артиста, Ефремов сейчас сосредоточен на театральной работе и постепенно привыкает к жизни после заключения. При этом отсутствие регулярного общения не означает, что многолетняя дружба закончилась. Охлобыстин подчеркнул, что по-прежнему очень дорожит коллегой.

«Я очень уважаю его личное пространство. Он очень близкий мне человек», — добавил актёр.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Ефремов отказался от возвращения в кино, решив сосредоточиться на театральной карьере. Актёр вошёл в труппу «Мастерской 12» Никиты Михалкова и начал активно работать над своим участием в постановках. Несмотря на поступающие предложения о съёмках, артист пока не намерен возвращаться на съёмочную площадку.