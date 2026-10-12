Актёр Иван Охлобыстин признался, что слышит разговоры деревьев

Актёр Иван Охлобыстин признался, что во время лесных прогулок ему порой кажется, будто бы он слышит разговоры деревьев. По словам звезды, горы и море тоже прекрасны, но к лесу у него особенное отношение.

Иван Охлобыстин признался, что слышит разговоры деревьев. Видео © Пятый канал

«Мне кажется, что я слышу, как деревья разговаривают. Во всяком случае, я точно понимаю, чего они хотят», — цитирует артиста Пятый канал.

В лес Охлобыстин отправляется один. Там он молится, обдумывает жизненные вопросы и находит идеи для новых произведений.

Ранее Иван Охлобыстин назвал себя «старым боевым клоуном» на службе у российского народа. Он заявил, что победа России в спецоперации спасёт весь мир от гибели.