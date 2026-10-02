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Регион
Опубликовано 2 октября, 11:33

Фомин рассказал, как в номер Охлобыстина с семьёй «прилетело» после отъезда

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Актёр Иван Охлобыстин вместе с супругой и зятем избежал опасного происшествия во время поездки в Донбасс. Об этом рассказал его друг, актёр и режиссёр Олег Фомин в интервью NEWS.ru.

По словам Фомина, Охлобыстин отправился туда несмотря на риски и во время поездки жил вместе с супругой и зятем в одном номере. После того как семья покинула помещение, туда пришёлся удар.

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«Когда они из номера выехали, туда прилетело», — рассказал режиссёр.

Когда именно произошёл этот случай и где конкретно находилось здание, Фомин не уточнил.

Сам Фомин признался, что тоже хотел отправиться в Донбасс. Однако актёр Сослан Фидаров, с которым режиссёр давно дружит, отговорил его от поездки из-за опасности.

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Эту историю Фомин рассказал, рассуждая о работе над новым сериалом «Обратная сторона медали». Режиссёр объяснил, что перед съёмками много общался с людьми, бывавшими в зоне боевых действий, а окончательно решился на создание проекта после разговоров с военнослужащими в московском госпитале.

Ранее Life.ru сообщал, что Охлобыстин попадал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Донбасс. Тогда, по словам его дочери Евдокии, актёра спас бронежилет.

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Марина Фещенко
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