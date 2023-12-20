"Словил пулю": Охлобыстин попал под обстрел во время поездки в Донбасс
Охлобыстин попал под обстрел во время доставки гумпомощи в Донбасс
Российский актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом сообщила его дочь Евдокия в соцсетях.
"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", — написала Евдокия, приложив к тексту кадр с родителями.
Охлобыстин с женой Оксаной. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / batarieli_okhlobystina1477
Сам актёр, к слову, пока не комментировал инцидент с обстрелом.
Ранее Лайф сообщал, что Охлобыстин взял на попечение 22 семьи из новых регионов России. Сам актёр отметил, что он регулярно посещает Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Геническ. По его словам, туда он доставляет лекарства, школьные наборы и многое другое.
ТАСС / Михаил Терещенко