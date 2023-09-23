"Ты никому там не нужен": Охлобыстин понадеялся, что уехавшие артисты опомнятся
Охлобыстин — об уехавших: Люди творческих профессий в Голливуде не нужны
Иван Охлобыстин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, как относится к артистам, которые уехали из России в последнее время. В интервью kp.ru он назвал большой иллюзией, что Голливуд ждёт отечественных звёзд.
"Ты никому там не нужен. Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно — люди творческих профессий там не нужны. Это другая аудитория, другая социальная среда, поэтому артист никогда не передаст то, что действительно чувствуют люди там, куда они переехали. Они знают только то, чем живём мы, чем сами жили до этого", — подчеркнул актёр, выразив надежду, что большинство из уехавших опомнится.
Кроме того, отметил Охлобыстин, только Родина готова принять творческого человека, задача которого — вдохновлять на подвиг, реализацию, преодоление. Творческие люди должны служить примером детям, которые мечтают тоже оказаться по ту сторону экрана.
Ранее Охлобыстин прокомментировал, как себя чувствует актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии. Выяснилось, что у него выпали нижние зубы.