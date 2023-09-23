"Ты никому там не нужен": Охлобыстин понадеялся, что уехавшие артисты опомнятся

Актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, как относится к артистам, которые уехали из России в последнее время. В интервью kp.ru он назвал большой иллюзией, что Голливуд ждёт отечественных звёзд.

"Ты никому там не нужен. Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно — люди творческих профессий там не нужны. Это другая аудитория, другая социальная среда, поэтому артист никогда не передаст то, что действительно чувствуют люди там, куда они переехали. Они знают только то, чем живём мы, чем сами жили до этого", — подчеркнул актёр, выразив надежду, что большинство из уехавших опомнится.