Актёр Егор Бероев рассказал Лайфу, как неоднократно оказывался под обстрелами в Донбассе во время съёмок документального фильма. Последний раз артист ездил в регион в апреле и мае.

"В Донецке мы попали под обстрел, это было в самом центре города. Стреляли "Градами", снаряды падали на асфальт, а мы находились в 300 метрах от этого места. Это страшно. Звук чувствуется животом. Не ушами, не слухом, животом. Настолько это страшно, настолько это неожиданно и неадекватно, что снаряды падают на мирный город!" — вспоминает артист.

А 25 мая Бероев оказался под обстрелами в Кременной. Он ездил на встречу с десантниками, и в это время украинские снаряды падали в 70–100 метрах. Актёр считает, что ВСУ били целенаправленно, увидев три подъехавшие машины, было три серьёзных прилёта. Прятаться пришлось в подвале и ждать сигнала от разведчиков, что "птичек" — следящих вражеских дронов — больше нет.

"Я не раз испытывал близость с фронтом, с войной, непосредственно был на линии боевого сопротивления, и я восхищаюсь нашими ребятами. Это отважные люди, многие совсем молодые — 21, 23 года. Сын моих друзей, ему 24, — снайпер, спецназ ВДВ. В разведке тоже мои друзья, и я воюю вместе с ними с 24 февраля сердцем, душой, я не могу быть в стороне", — отметил Бероев.

По его словам, фильм будет не только об отваге наших военных, но и о мужестве мирного населения, ведь в Донбассе продолжается жизнь, несмотря на атаки ВСУ. Работают заводы, школы, институты, роддома, рождаются дети. Все, кто остался на родной земле, выполняют свою повседневную работу вопреки всему, добавил актёр.