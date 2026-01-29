Охлобыстин назвал себя «старым боевым клоуном» на службе у российского народа

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что победа России в спецоперации спасёт весь мир от гибели. Своё убеждение он высказал в откровенном интервью «Вечерней Москве», подробно рассказав о новой гуманитарной поездке в Донбасс. Вместе с фондом «Орион» и супругой Оксаной он перед Новым годом доставлял подарки и помощь, включая зимнюю одежду, тепловые пушки и лекарства для раненых.

«Добрую половину на закупки нам жертвует фонд «Орион», но другая половина всегда за нами... Ребятам на передовой зачастую, кроме нас, некому помочь», — отметил артист.

Он также подчеркнул, что сейчас фронту критически важна не техника, а внимание и средства на реабилитацию бойцов, и пообещал лично отвозить всё необходимое, чтобы помощь не разворовали. Охлобыстин также назвал себя «старым боевым клоуном» на службе у российского народа.

Охлобыстин высказал жёсткую позицию о конфликте, назвав его священной войной, где поражение для русских равно физическому уничтожению. Он обвинил Европу в желании воевать и заявил, что мир нуждается в «принудительном лечении». По его словам, русские, как народ-герой, будут сражаться до последнего, а после победы наведут порядок.

Ранее Иван Охлобыстин и Народный фронт подарили багги медику, спасшему тысячу солдат. Кроме того, актёр выплатил бойцам СВО 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams. M1 Abrams — основной американский танк, выпускающийся с 1980 года. Он стоит на вооружении не только США, но и ряда других государств.