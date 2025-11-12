Охлобыстин выплатил бойцам 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams

Режиссёр и актёр Иван Охлобыстин, как и обещал, выплатил 10 миллионов рублей военнослужащим штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары». Это вознаграждение было присуждено за уничтожение первого американского танка Abrams в зоне СВО.

«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом ещё столько же», — сообщил TACC сам артист.

M1 Abrams является основным боевым танком США, производство которого начато в 1980 году. Он состоит на вооружении как американской армии, так и ряда других стран.