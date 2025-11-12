Охлобыстин выплатил бойцам 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams
Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / psykero1477
Режиссёр и актёр Иван Охлобыстин, как и обещал, выплатил 10 миллионов рублей военнослужащим штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары». Это вознаграждение было присуждено за уничтожение первого американского танка Abrams в зоне СВО.
«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом ещё столько же», — сообщил TACC сам артист.
M1 Abrams является основным боевым танком США, производство которого начато в 1980 году. Он состоит на вооружении как американской армии, так и ряда других стран.
Напомним, о назначении премии за первый подбитый Abrams Охлобыстин объявил ещё в феврале прошлого года. Позже в Минобороны подтвердили об его уничтожении. Разгромить вооружение удалось военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады на Авдеевском направлении.
