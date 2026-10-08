Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

Канадская поэтесса, эссеистка, переводчица и специалист по античной литературе Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года. Имя победительницы объявила Шведская академия.

Энн Карсон. Фото © Nobel Prize Outreach

Карсон 76 лет. Она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античные сюжеты. Большое место в её творчестве занимает переосмысление древнегреческой литературы и мифологии. Среди самых известных работ писательницы — роман в стихах «Автобиография красного», эссе «Горько-сладкий Эрос», а также многочисленные переводы античных авторов.

Карсон изучала классическую филологию в Университете Торонто и впоследствии преподавала античную литературу в университетах Канады и США. Она переводила Сапфо, Эсхила, Софокла и Еврипида, а собственные книги нередко строила на соединении древних сюжетов с современными темами.

До объявления лауреата Карсон входила в число главных претендентов на Нобелевскую премию. Накануне британская пресса называла её одним из фаворитов наряду с китайской писательницей Цань Сюэ.

Размер Нобелевской премии в этом году составляет 12 млн шведских крон. Торжественная церемония вручения наград традиционно состоится 10 декабря в Стокгольме.

Ранее Life.ru писал, что в 2025 году Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Шведская академия отметила его за творчество, в котором на фоне апокалиптического ужаса утверждается сила искусства. Краснахоркаи известен романами «Сатанинское танго», «Меланхолия сопротивления» и «Война и война», а ряд его произведений экранизировал режиссёр Бела Тарр.