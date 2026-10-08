Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе — 2026: кто она и какие книги читать Оглавление За что Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе в 2026 году Кто такая Энн Карсон: биография лауреата Нобелевской премии Какие книги Энн Карсон читать: с чего начать знакомство 1. «Автобиография красного» (Autobiography of Red, 1998) 2. «Горько-сладкий эрос» (Eros the Bittersweet, 1986) Ещё три известные книги Энн Карсон 3. The Beauty of the Husband (2001) 4. Nox (2010) 5. Wrong Norma (2024) Какие книги Энн Карсон переведены на русский язык Почему Энн Карсон называют необычной писательницей Сколько денег получит Энн Карсон за Нобелевскую премию Частые вопросы об Энн Карсон и Нобелевской премии — 2026 Энн Карсон и Нобелевская премия — 2026: главное Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала Энн Карсон. За что её наградили, кто она, какие книги переведены на русский и с чего начать чтение. Обложка © Wikipedia / Jay Dixit

Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская поэтесса, эссеистка и переводчица Энн Карсон (Anne Carson). Имя лауреата объявили 8 октября в Стокгольме. Шведская академия отметила её за смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы.

76-летняя Карсон известна тем, что соединяет древнегреческие мифы с современными историями о любви, одиночестве и взрослении. В её произведениях поэзия превращается в роман, философское эссе — в личное признание, а мифологические герои сталкиваются с вполне человеческими проблемами.

Размер Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон. Но главный вопрос для читателей, которые впервые услышали имя Карсон, гораздо проще: что она написала и с какой книги начать знакомство?

За что Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе в 2026 году

Нобелевскую премию присудили Энн Карсон не за одну конкретную книгу, а за её литературное творчество в целом.

Официальная формулировка Шведской академии в переводе с английского звучит так:

«За её смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы».

Что это означает простыми словами?

Карсон берёт известные истории древнего мира и рассказывает их так, словно герои живут среди нас. Античные персонажи у неё переживают болезненные расставания, пытаются разобраться в себе, сталкиваются с непониманием и одиночеством.

При этом писательница постоянно экспериментирует с формой. Один текст может одновременно напоминать роман, поэму, научное исследование и театральную пьесу.

Поэтому книги Энн Карсон трудно поместить в привычные категории. Это не совсем проза и не совсем стихи в традиционном понимании. Именно способность создавать новые литературные формы стала центральной в объяснении решения Шведской академии.

Кто такая Энн Карсон: биография лауреата Нобелевской премии

Энн Карсон родилась 21 июня 1950 года в Торонто, Канада. В 2026 году ей исполнилось 76 лет.

Она изучала классическую литературу и древнегреческий язык. В 1986 году получила докторскую степень, посвятив исследование древнегреческой поэтессе Сапфо. В дальнейшем преподавала античную литературу и занималась переводами.

Интерес к античности определил всё её творчество. Карсон не просто обращается к древним текстам: она пытается понять, как люди тысячелетней давности переживали любовь, страх, ревность и потерю — и почему эти чувства почти не изменились.

Международное признание пришло к ней задолго до Нобелевской премии.

В 2001 году Карсон стала первой женщиной — обладательницей британской поэтической премии Т. С. Элиота. Награду ей принесла книга The Beauty of the Husband. В 2020 году она получила престижную испанскую Премию принцессы Астурийской по литературе.

Ещё одна особенность Карсон — необычный взгляд на сам процесс письма. Она не разделяет литературу, перевод и исследование античных текстов на совершенно разные занятия. Для неё это способы задавать одни и те же вопросы о человеческом опыте.

Какие книги Энн Карсон читать: с чего начать знакомство

У Энн Карсон более двух десятков книг, включая стихотворные произведения, эссе, переводы и экспериментальную прозу. Для первого знакомства не обязательно разбираться в древнегреческой литературе.

Начать лучше с двух произведений, которые уже выходили на русском языке.

1. «Автобиография красного» (Autobiography of Red, 1998)

Лучший выбор, если хочется истории с героями, отношениями и сюжетом.

Это роман в стихах, основанный на древнегреческом мифе о Герионе и Геракле.

В мифологии Герион — чудовище, которого убивает Геракл. Но Карсон полностью переосмысляет эту историю.

Её Герион — необычный мальчик с красными крыльями. Он взрослеет, фотографирует окружающий мир, пытается разобраться в собственных чувствах и влюбляется в юношу по имени Геракл.

Их отношения становятся важнейшим событием его жизни, но приносят не только счастье, а ещё и болезненное разочарование.

По сути, это современная история о первой любви, уязвимости и поиске себя, рассказанная через древний миф.

Есть ли книга на русском? Да. «Автобиография красного» вышла в 2021 году в издательстве No Kidding Press в переводе Юлии Серебренниковой.

2. «Горько-сладкий эрос» (Eros the Bittersweet, 1986)

Лучший выбор для тех, кому интересны психология любви, философия и отношения.

Почему человек испытывает желание? Почему любовь бывает одновременно счастливой и мучительной? Почему нас особенно привлекает то, чем мы не можем обладать?

На эти вопросы Энн Карсон пытается ответить через произведения древнегреческих авторов — прежде всего Сапфо, а также других поэтов и философов Античности.

«Горько-сладкий эрос» — не роман с вымышленными персонажами, а литературно-философское исследование. При этом его главная тема понятна любому человеку, который хотя бы однажды влюблялся.

Именно эта книга, впервые опубликованная в 1986 году, стала одной из ранних важнейших работ Карсон.

Есть ли книга на русском? Да. Русское издание вышло в 2024 году. Перевод выполнила Анна Логинова, литературным редактором выступила Любовь Сумм, предисловие написала Галина Юзефович.

Ещё три известные книги Энн Карсон

3. The Beauty of the Husband (2001)

Книга, принёсшая Карсон премию Т. С. Элиота.

Это необычная история о браке, неверности, любви и расставании, рассказанная в форме 29 поэтических танго.

Автор исследует, почему отношения могут продолжать влиять на человека даже после их разрушения.

4. Nox (2010)

Одно из самых необычных произведений писательницы.

Карсон создала книгу в память об умершем брате. В ней соединились фотографии, личные документы, фрагменты воспоминаний и работа с древнеримским стихотворением Катулла.

Особенность Nox заключается и в оформлении: книга представляет собой длинную складную конструкцию, напоминающую альбом или архив памяти.

Это пример произведения, в котором внешний вид книги становится частью истории.

5. Wrong Norma (2024)

Одна из наиболее поздних книг Энн Карсон, состоящая из экспериментальных прозаических и поэтических текстов.

В неё вошли 25 произведений, некоторые из которых сопровождаются изображениями, созданными самой писательницей.

В 2024 году Wrong Norma стала финалистом Национальной книжной премии США в категории поэзии.

Какие книги Энн Карсон переведены на русский язык

Для русскоязычных читателей подтверждены два книжных издания произведений Энн Карсон:

«Автобиография красного» — роман в стихах, русский перевод 2021 года.

— роман в стихах, русский перевод 2021 года. «Горько-сладкий эрос» — литературно-философское эссе, русское издание 2024 года.

Кроме отдельных книг, на русский переводились некоторые стихотворения и эссе писательницы, опубликованные в литературных изданиях.

Если хочется познакомиться с творчеством нобелевского лауреата без чтения на английском языке, начинать стоит именно с этих двух книг.

Выбор зависит от интересов. «Автобиография красного» подойдёт тем, кому нравится художественная литература о взрослении и сложных отношениях. «Горько-сладкий эрос» — читателям, которые хотят разобраться в природе любви через философию и литературу.

Почему Энн Карсон называют необычной писательницей

Представьте роман, в котором герои взяты из древнегреческого мифа, говорят и чувствуют как современные люди, а история изложена стихами. Или исследование любви, где научный анализ неожиданно превращается в поэтическое размышление.

Примерно так устроена литература Карсон.

Она соединяет то, что обычно существует отдельно: античные тексты и современную жизнь, исследования и вымысел, поэзию и прозу.

Поэтому её произведения могут показаться непривычными, особенно если читатель ожидает традиционного романа. Но знакомство с древнегреческими мифами не является обязательным условием. В центре этих книг остаются понятные переживания — любовь, утрата, одиночество, ревность и попытка понять самого себя.

Именно благодаря такому подходу Карсон удалось превратить древнюю литературу в источник совершенно новых историй.

Сколько денег получит Энн Карсон за Нобелевскую премию

Денежная часть Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон.

Помимо денежного вознаграждения лауреату полагаются Нобелевская медаль и диплом.

Торжественное вручение состоится 10 декабря 2026 года в Стокгольме. Дата приурочена к годовщине смерти Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по литературе вручают в Стокгольме, а премию мира — в Осло.

Частые вопросы об Энн Карсон и Нобелевской премии — 2026

Кто получил Нобелевскую премию по литературе в 2026 году?

Лауреатом стала Энн Карсон — канадская поэтесса, эссеистка и переводчица. О её победе Шведская академия объявила 8 октября 2026 года.

За что Энн Карсон дали Нобелевскую премию?

За литературное творчество, в котором она соединяет античную традицию с современными темами и изобретает необычные формы письма. Награду присудили не за отдельную книгу.

Сколько лет Энн Карсон?

76 лет. Она родилась 21 июня 1950 года в Торонто.

Какие книги Энн Карсон есть на русском языке?

В отдельных русских книжных изданиях выходили «Автобиография красного» (2021) и «Горько-сладкий эрос» (2024).

С какой книги Энн Карсон начать?

Если предпочитаете историю о первой любви и взрослении — с «Автобиографии красного». Если интересует философия любви — с «Горько-сладкого эроса».

Когда вручат Нобелевскую премию по литературе в 2026 году?

10 декабря 2026 года в Стокгольме.

Энн Карсон и Нобелевская премия — 2026: главное

Энн Карсон — лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года. Её главное творческое отличие — сочетание античных сюжетов, поэзии, прозы и философского исследования. Для первого знакомства на русском языке лучше всего подходят «Автобиография красного» и «Горько-сладкий эрос». Полная денежная часть награды составляет 12 миллионов шведских крон, церемония пройдёт 10 декабря.

Авторы Александра Новоселова