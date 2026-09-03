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Опубликовано 3 сентября, 14:23

«ЕС надоест кормить Прибалтику»: В Госдуме назвали условие разворота Эстонии в сторону РФ

Депутат Вассерман допустил смену курса Эстонии после отказа ЕС от Прибалтики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / janars

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / janars

Новый президент Эстонии Юлле Мадизе вряд ли изменит отношения с Россией в ближайшее время. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. По его словам, смена курса возможна только в том случае, если Евросоюз перестанет поддерживать прибалтийские республики.

«Когда Евросоюзу надоест кормить три прибалтийские республики, он найдёт благовидный предлог от них отказаться. Вот тогда внешняя Эстония и развёрнется на 180 градусов», — заявил парламентарий.

Впрочем, Вассерман не исключил и другого сценария — смену политического курса самого Евросоюза. Он напомнил, что в 2029 году пройдут новые выборы в Европарламент, и состав Еврокомиссии может измениться. Уже сейчас, по его словам, в Европе набирают силу правые и консерваторы, которые занимают более рациональную позицию по отношению к России.

Политик также отметил, что нынешняя политика Таллина вряд ли изменится под влиянием смены президента, поскольку ключевые решения по-прежнему определяются общеевропейским курсом.

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Напомним, в Эстонии избрали нового президента. Им стала Юлле Мадизе, с 2015 года занимавшая пост канцлера юстиции. Голосование прошло на внеочередной сессии Рийгикогу. Мадизе оказалась единственным претендентом на высший государственный пост. Для избрания требовалась поддержка минимум 68 депутатов из 101. В итоге за её кандидатуру проголосовал 71 парламентарий.

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Дарья Нарыкова
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