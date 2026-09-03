«Козёл отпущения»: Экономист раскрыл истинные причины отставки главы Минобороны Эстонии

Уход главы эстонского Минобороны Ханно Певкура — лишь попытка отвести удар от премьер-министра. Доктор экономических наук Николай Межевич в беседе с «Ридусом» заявил, что речь идёт о сочетании коррупции и некомпетентности, а сам министр может стать «козлом отпущения».

«Коррупционную схему можно организовать так, что никто и через 100 лет не поймёт. Это бизнес по продаже снарядов Украине за деньги Евросоюза или эстонского бюджета. Военное время выгодно руководству страны, поскольку можно организовывать коррупционные схемы, делая их секретными. Однако на этот раз не получилось», — заявил Межевич.

Он напомнил, что Эстония — маленькая страна, где в мирное время граждане быстро узнавали о незаконных делах правительства, поскольку «все знали всех». С приходом фактически военного времени обстоятельства изменились, и выявлять подобные схемы стало сложнее.

Напомним, поводом для отставки Ханно Певкура стало уголовное дело о закупке боеприпасов через Государственный центр оборонных инвестиций. Итальянская компания Datasel S.R.L. получила 70 миллионов евро аванса за снаряды для Украины, однако предприятие оказалось фирмой-пустышкой, за которой стояли предприниматели из Индии. Боеприпасы Эстония так и не получила.