В Эстонии выбрали нового президента: кто она и что говорила о гражданах России

В Эстонии выбрали нового президента. Им стала Юлле Мадизе, с 2015 года занимавшая пост канцлера юстиции, сообщает национальное гостелерадио ERR.

Голосование прошло на внеочередной сессии Рийгикогу. Мадизе оказалась единственным претендентом на высший государственный пост. Для избрания требовалась поддержка минимум 68 депутатов из 101. В итоге за её кандидатуру проголосовал 71 парламентарий.

Срок полномочий нового президента составит пять лет. Официальное вступление в должность намечено на 12 октября. В этот день политик принесет присягу перед народом.

Юлле Мадизе — юрист, возглавлявшая ведомство канцлера юстиции с 2015 года. В конце 2021-го её переизбрали на второй срок на этой позиции.

В публикациях местных СМИ нового президента характеризуют как специалиста, стремящегося давать нейтральную правовую оценку событиям. Портал Rus.Postimees ранее цитировал её высказывания касательно отношений с РФ. По мнению Мадизе, ограничительные меры против Москвы имеют основания, однако наличие российского паспорта не должно лишать человека права на персональный подход при рассмотрении его дела.

На посту президента Эстонии 51-летняя Мадизе сменит 68-летнего Алара Кариса, который занимал эту должность с 2021 года. Официально она начнёт работу 12 октября.