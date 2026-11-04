Евросоюз стал крупнейшим поставщиком финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине, направив на её поддержку 231,5 миллиарда евро с начала конфликта. Такие данные представила Еврокомиссия по итогам международной встречи в Брюсселе.

«Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Обсуждение состоялось с участием технических делегаций НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка. Стороны рассматривали вопросы, связанные с дальнейшей международной поддержкой Киева.

Согласно данным европейских институтов, общая сумма включает не только прямую финансовую помощь, но и военные поставки, гуманитарные программы, поддержку украинских беженцев и доходы от замороженных российских активов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что по совокупному объёму предоставленной помощи ЕС и его государства-члены опережают остальных международных партнёров Украины.

Ранее Еврокомиссия предложила направить Украине ещё 45 миллиардов евро в 2027 году. Из этой суммы 31,7 миллиарда планируется выделить на военные нужды и развитие оборонной промышленности, а 13,3 миллиарда — на поддержку бюджета. При этом Киев запросил дополнительные 70 миллиардов евро сверх уже предусмотренного финансирования. Решение о выделении средств ещё должен одобрить Совет ЕС.