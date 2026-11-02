Победа Илияны Йотовой на президентских выборах в Болгарии открывает перед Москвой новые возможности для восстановления отношений с Софией. Однако попытки сближения могут натолкнуться на серьёзное противодействие Евросоюза. Такой прогноз в беседе с URA.ru представил политолог Владимир Киреев.

По мнению эксперта, смена политической обстановки в республике создаёт пространство для дипломатического манёвра. Йотова выступает за возобновление контактов с Россией и урегулирование украинского конфликта путём переговоров.

При этом самостоятельность болгарского руководства ограничена влиянием европейских институтов, считает аналитик.

«Болгария — страна с небольшой внутренней политической системой, поэтому она будет подвергаться давлению со стороны Брюсселя», — предупредил Киреев.

Политолог предполагает, что ЕС может задействовать сразу несколько механизмов воздействия. Среди официальных инструментов он выделил финансовые программы и распределение бюджетных средств. К неформальным рычагам эксперт отнёс деятельность политических фондов, СМИ и спецслужб, которые, по его оценке, способны поддерживать противников сближения с Москвой.

Впрочем, даже отказ Софии от участия в наращивании военных расходов не приведёт к немедленному пересмотру европейской политики. Киреев подчеркнул, что у Болгарии недостаточно ресурсов для самостоятельного изменения курса всего объединения.

Тем не менее позиция Йотовой, считает специалист, может стать отправной точкой для расширения российско-болгарских контактов и изменения дипломатической ситуации на юго-востоке Европы.

Ранее Life.ru сообщал о призыве Йотовой восстановить прямой диалог Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик предложила европейским лидерам открыть дипломатические каналы связи с Москвой и заявила о готовности Софии содействовать переговорам между Россией и ЕС.