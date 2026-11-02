Действующий президент Болгарии Илияна Йотова одержала победу во втором туре президентских выборов и сохранит пост главы государства на новый срок. После обработки 99,95% протоколов она набрала 57,58% голосов, значительно опередив своего соперника Андрея Гюрова. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

За Йотову и кандидата в вице-президенты Кирилла Вылчева проголосовали более 1,09 миллиона избирателей. Их конкуренты Андрей Гюров и Георгий Кандев получили 39,47% голосов, заручившись поддержкой около 750 тысяч человек. Разрыв между кандидатами превысил 18 процентных пунктов.

Ещё 2,95% участников голосования предпочли вариант «Не поддерживаю никого». Подсчёт голосов практически завершён, а оставшиеся протоколы уже не способны изменить распределение мест. Окончательные результаты Центризбирком должен официально объявить не позднее 4 ноября.

Второй тур выборов состоялся 1 ноября. В первом голосовании 25 октября ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый для победы порог. Йотова тогда получила около 34,7% голосов, а Гюров — примерно 32%.

Илияна Йотова стала первой женщиной в истории Болгарии, победившей на всенародных президентских выборах. Ранее она занимала должность вице-президента, а в январе 2026 года возглавила государство после досрочного ухода Румена Радева, решившего участвовать в парламентской кампании.

Во время избирательной кампании Йотова выступала за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и диалог с Москвой. Её соперник Андрей Гюров представлял политические силы, ориентированные на укрепление сотрудничества с западными партнёрами.

Теперь Йотова продолжит руководить страной уже в качестве избранного президента. Несмотря на преимущественно представительские полномочия главы Болгарии, президент участвует в формировании отдельных государственных институтов, представляет страну на международной арене и обладает правом вето на законы.

Ранее Life.ru сообщал, что соперник Илияны Йотовой Андрей Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов в Болгарии. Политик назвал разрыв в голосах неожиданным для своей команды, поблагодарил избирателей за поддержку и призвал граждан страны к объединению после предвыборной кампании. Сама Йотова рассказала, что Гюров лично позвонил ей и поздравил с победой.