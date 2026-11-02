Йотова лидирует на выборах в Болгарии после обработки 98,43% протоколов
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На президентских выборах в Болгарии Илиана Йотова получила 57,636% голосов после обработки 98,43% протоколов. Её соперник Андрей Гюров набрал 39,402%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии республики.
По предварительным итогам голосования, за кандидатскую пару Илианы Йотовой и Кирила Вылчева проголосовали 1 077 092 человека. Пара Андрея Гюрова и Георги Кандева получила 736 334 голоса. Ещё 55 353 избирателя (2,962%) выбрали вариант «Не поддерживаю никого».
Второй тур состоялся 1 ноября. Йотова участвовала в нём как исполняющая обязанности президента, а её соперником стал бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров. После появления первых результатов он признал поражение.
Ранее Life.ru писал, что в Болгарии вырисовывается уверенная победа действующего главы государства Илияны Йотовой во втором туре президентских выборов. После обработки почти трёх четвертей избирательных протоколов она опережала своего соперника Андрея Гюрова почти на 20 процентных пунктов.