На президентских выборах в Болгарии Илиана Йотова получила 57,636% голосов после обработки 98,43% протоколов. Её соперник Андрей Гюров набрал 39,402%. Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

По предварительным итогам голосования, за кандидатскую пару Илианы Йотовой и Кирила Вылчева проголосовали 1 077 092 человека. Пара Андрея Гюрова и Георги Кандева получила 736 334 голоса. Ещё 55 353 избирателя (2,962%) выбрали вариант «Не поддерживаю никого».

Второй тур состоялся 1 ноября. Йотова участвовала в нём как исполняющая обязанности президента, а её соперником стал бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров. После появления первых результатов он признал поражение.