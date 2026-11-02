Болгария рассчитывает получить от Евросоюза дополнительные €2,2 млрд в следующем семилетнем бюджетном цикле на фоне угроз безопасности в Чёрном море и роста расходов на страхование торговых судов. С таким предложением выступили болгарские представители Европейской народной партии (ЕНП) во время визита делегации Европарламента в Варну, сообщило издание Rapporteur.

Речь идёт об увеличении на 10% финансирования девяти стран восточного фланга ЕС в рамках многолетнего финансового плана на 2028–2034 годы. Инициативу представил польский депутат Европарламента Яцек Протас, подготовивший доклад о дополнительной поддержке восточных приграничных регионов. По его словам, эти территории нуждаются в увеличении государственных инвестиций и помощи предприятиям, поскольку сильнее других ощущают экономические и социальные последствия конфликта на Украине.

В число стран, на которые распространяется предложение, входят Болгария, Румыния, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Словакия и Венгрия. Предполагается, что дополнительные средства направят на укрепление безопасности границ, развитие инфраструктуры и повышение экономической устойчивости. В частности, речь идёт об объектах двойного назначения, которые смогут использоваться для гражданских нужд в мирное время и оборонных задач в случае необходимости.

Болгарский депутат Европарламента Андрей Новаков оценил возможную прибавку для своей страны в €2,2 млрд. По его словам, в проекте следующей финансовой программы для Болгарии уже предусмотрено €22,3 млрд. Дополнительные средства, как рассчитывают в Софии, помогут компенсировать потери сельскохозяйственных производителей, транспортных компаний, туристического бизнеса и других отраслей. Он призвал болгарское правительство поддержать инициативу.

Визит европейских депутатов в Варну состоялся после серии атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море. Одним из последних инцидентов стало затопление контейнеровоза CONTSHIP JET, который 28 октября подвергся атаке трёх морских беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии. Судно затонуло. Участившиеся инциденты уже отразились на стоимости морских перевозок.

Депутат Европарламента Эмиль Радев сообщил, что страхование коммерческих судов подорожало более чем в пять раз, а для танкеров рост достиг 12 раз. Он предупредил, что новые атаки могут привести к дальнейшему ухудшению условий страхования судоходства в регионе. Радев также обратил внимание на риски для нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который зависит от морских поставок сырья.

Одним из предложений болгарских евродепутатов стало ускорение создания Европейского центра безопасности Чёрного моря. Его планируют разместить в Варне и румынской Констанце. Центр должен расширить возможности наблюдения за обстановкой, противодействия беспилотникам, защиты побережья и проведения спасательных операций.

Предложение о дополнительной поддержке восточных регионов обсуждается на фоне подготовки нового долгосрочного бюджета ЕС. Еврокомиссия представила проект финансовой рамки объёмом €1,76 трлн в ценах 2025 года на период с 2028 по 2034 год. Переговоры о его параметрах продолжаются: государства-члены расходятся во мнениях относительно объёма национальных взносов и распределения средств между сельским хозяйством, региональными программами и обороной.