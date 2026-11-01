Вашингтон рассматривает предложения Турции и Индии о частичном прекращении огня в Чёрном море, которое позволило бы обеспечить безопасность морских перевозок зерна и энергетических грузов. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел G20 в Атланте, передаёт Reuters.

По словам главы американской дипломатии, интерес к подобной договорённости среди зарубежных государств растёт. Речь идёт не о полном прекращении боевых действий на Украине, а об отдельном соглашении, которое могло бы защитить торговые суда от атак.

Рубио признал, что продвижение к урегулированию конфликта пока остаётся ограниченным. Однако ситуацию с морскими перевозками он выделил как проблему, которую потенциально можно решить отдельно от остальных разногласий.

Госсекретарь обратил внимание на угрозы продовольственной и энергетической безопасности. США изучают инициативы Анкары и Нью-Дели, поскольку перебои с поставками затрагивают не только Россию и Украину, но и страны, зависящие от импорта зерна.

Глава МИД Канады Анита Ананд также сообщила о переговорах по ограниченному перемирию. Помимо безопасности судоходства, обсуждается возможность моратория на удары по украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. По её оценке, Индия и Египет особенно заинтересованы в защите торговых судов и моряков. При этом канадский министр считает, что Москва пока не демонстрирует готовности к таким договорённостям.

Примечательно, что ещё 31 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал продолжить переговоры с Москвой и Киевом о безопасности черноморского судоходства. Как сообщал Life.ru, после встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле он назвал удары по гражданским судам неприемлемыми и заявил о намерении добиваться безопасного прохода кораблей.

У Москвы, впрочем, сохраняются вопросы к возможному возрождению прежних механизмов. Замглавы МИД России Александр Алимов рассказывал о переговорах с Турцией и другими странами, но не увидел перспектив возвращения к старой зерновой сделке. Она действовала с июля 2022 года при посредничестве Анкары и ООН, однако спустя год Россия прекратила участие, сославшись на невыполнение условий, связанных с российским экспортом