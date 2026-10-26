В МИД России сообщили о переговорах с Турцией по безопасности вывоза зерна

Россия рассматривает предложения зарубежных партнёров по обеспечению безопасности поставок зерна через Чёрное море. Переговоры ведутся с Турцией и другими странами, однако перспектив возобновления прежней зерновой сделки Москва пока не видит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов в беседе с «Интерфаксом».

«Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу», — отметил дипломат.

По словам Алимова, Москва продолжает обсуждать с зарубежными партнёрами возможные механизмы защиты торгового судоходства. При этом конкретных договорённостей о создании нового безопасного маршрута пока не объявлено.

Ранее Анкара выступила с инициативой обеспечить безопасное движение торговых судов в Чёрном море. Турецкая сторона предложила Москве и Киеву рассмотреть меры по прекращению атак на гражданские суда и созданию защищённых маршрутов для перевозки грузов.

На фоне сохраняющихся логистических трудностей российские экспортёры зерна ищут альтернативные направления поставок. Исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова ранее сообщала, что компании изучают возможности перевозки продукции через порты Балтийского и Арктического бассейнов, а также транзитом через Китай.

В частности, рассматривается использование китайских портов для доставки российского зерна покупателям в Азии. При этом увеличение протяжённости маршрутов может повышать транспортные расходы и снижать конкурентоспособность продукции.

Черноморская зерновая инициатива действовала с июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН. В июле 2023-го Россия прекратила участие в соглашении, сославшись на невыполнение условий, касавшихся российского экспорта продовольствия и удобрений.