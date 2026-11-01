Турция активизировала дипломатические усилия для восстановления безопасных поставок российского и украинского зерна через Чёрное море. Анкара ведёт интенсивные переговоры, пытаясь устранить препятствия для морской торговли. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан после встречи министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

По словам министра, ограничения на морские перевозки затрагивают не только зерно, но и энергоресурсы обеих стран. Сложившаяся ситуация создаёт серьёзные риски для мировой продовольственной безопасности, поэтому Турция стремится как можно скорее восстановить устойчивые экспортные маршруты.

«У нас очень интенсивный график контактов по этому вопросу. В частности, мы ведём серьёзную работу для того, чтобы зерно могло вывозиться через Чёрное море и поступать на международные рынки», — подчеркнул Фидан.