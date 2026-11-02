В Болгарии вырисовывается уверенная победа действующего главы государства Илияны Йотовой во втором туре президентских выборов. После обработки почти трёх четвертей избирательных протоколов она опережает своего соперника Андрея Гюрова почти на 20 процентных пунктов. Такие промежуточные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

По состоянию на 01:00 2 ноября по местному времени за кандидатскую пару Илияна Йотова — Кирил Вылчев проголосовали 58,159% избирателей. В абсолютных цифрах это 797 996 голосов. Их оппоненты — Андрей Гюров и Георгий Кандев — заручились поддержкой 38,849% граждан, или 533 046 человек.

Ещё 2,992% участников голосования воспользовались вариантом «Не поддерживаю никого». На момент публикации данных избирательная комиссия обработала 72,65% протоколов участковых комиссий.