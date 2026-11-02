Кандидат в президенты Болгарии Андрей Гюров принял результаты второго тура выборов, в котором с существенным отрывом уступил Илияне Йотовой. Выступая перед журналистами, он признался, что не ожидал такой разницы в голосах, поблагодарил сторонников и заявил о намерении продолжить политическую деятельность.

«Мы принимаем результаты такими, какими их увидели, какими бы неожиданными они ни были. В конечном счёте именно так проголосовали болгары. Я понимаю, что для всех, кто участвовал в кампании и верил в то, что у Болгарии есть новый путь, эти результаты стали причиной разочарования. Но ничего не было напрасно. Лучшее ещё впереди. Я верю, что мы создали хорошую платформу, на основе которой можно продолжать работу», — сказал Гюров.

Политик поблагодарил избирателей, поддержавших его кандидатуру, а также тех, кто отдал предпочтение другим участникам гонки. Он также выразил признательность своей семье, Георгию Кандеву, инициативному комитету и политическим партиям, присоединившимся к кампании. По мнению кандидата, после завершения выборов болгарскому обществу необходимо сосредоточиться на поиске общих целей. Он отметил, что предвыборная борьба усилила разногласия, однако объединяющих граждан вопросов по-прежнему больше, чем тех, которые их разделяют.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что его команда не ожидала столь значительного разрыва между кандидатами. В ближайшие дни политические партии представят собственные оценки результатов, после чего предстоит проанализировать ход кампании. Гюров назвал её позитивной и открытой, но признал, что команда могла эффективнее продвигать обсуждавшиеся с избирателями темы.

Вопрос о создании собственной политической партии кандидат пока не рассматривал. По его словам, во время кампании он был сосредоточен на выборах, а дальнейшие решения примет после оценки произошедшего. Гюров также уточнил, что лично не проводил переговоров ни с одним политическим лидером в ходе предвыборной гонки. После него выступил Георгий Кандев, участвовавший в выборах вместе с Гюровым. Он поздравил победителей, поблагодарил избирателей за поддержку и призвал следить за тем, выполнят ли избранные кандидаты свои обещания.

По данным параллельного подсчёта, Илияна Йотова и Кирил Вылчев получили около 58% голосов. За пару Гюров — Кандев проголосовали примерно 38% избирателей. Сама Йотова уже прокомментировала победу. Она сообщила, что Гюров позвонил ей и поздравил с результатом, выразив уверенность в том, что она справится с президентскими обязанностями. Йотова поблагодарила партию «Прогрессивная Болгария», Болгарскую социалистическую партию и всех граждан, поддержавших её кандидатуру.

Ранее Life.ru писал, что президент Болгарии Илияна Йотова лидировала во втором туре выборов главы государства. На 21:18 мск она набрала около 51% голосов. Её соперник, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, получил 44,6%.