Илияна Йотова набрала большинство голосов во втором туре президентских выборов в Болгарии. По предварительным итогам параллельного подсчёта, за неё выступили около 58% избирателей. Её главный соперник, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, получил поддержку 38,6% избирателей.

Для победы во втором туре кандидату достаточно набрать простое большинство голосов. Параллельный подсчёт основан на копиях протоколов избирательных комиссий. После подсчёта бюллетеней комиссии передают эти документы в Центральную избирательную комиссию, а социологические службы используют их копии для предварительной оценки результатов.

В ближайшие часы ЦИК должна обнародовать первые официальные данные. Также ожидаются заявления победившей стороны.