Президент Болгарии призвала создать «коалицию за мир» по Украине

Президент Болгарии Илияна Йотова предложила создать «коалицию за мир» для урегулирования конфликта на Украине и отказалась поддерживать размещение иностранных войск в стране. Заявление прозвучало в Софии на заседании инициативного комитета, который выдвинул её на новый президентский срок. Кандидатуру Йотовой на выборах 25 октября также подтверждает Болгарское телеграфное агентство.

«Болгария не может участвовать в «коалиции желающих», которая готовит военное присутствие на Украине, мы не допустим, чтобы наша страна была вовлечена в этот конфликт. Болгария должна быть инициатором другой коалиции — коалиции за мир», — заявила Йотова.

По её мнению, конфликт не имеет военного решения, поэтому сторонам необходимо вернуться к переговорам. Йотова считает, что европейские страны должны участвовать в формировании будущей системы безопасности, а не оставаться наблюдателями.

Она также выступила за использование всех доступных дипломатических каналов, включая контакты с Россией. Болгария, по её словам, должна самостоятельно формулировать свою позицию внутри ЕС и принимать участие в подготовке европейских предложений по урегулированию.

Йотова отдельно отметила влияние конфликта на ситуацию в Чёрном море. Этот вопрос, считает она, уже вышел за рамки региональной проблемы и требует совместных мер европейских государств. Ранее президент Болгарии также публично заявляла, что не видит военного решения конфликта и выступает за дипломатию и переговоры.

Тему переговоров и будущей архитектуры безопасности Йотова намерена поднять на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Болгарскую делегацию на 81-й сессии организации возглавит именно она.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил против возможного размещения военных стран «коалиции желающих» на Украине после завершения боевых действий. Депутат заявил, что такой сценарий противоречит цели по демилитаризации Украины и потому остаётся неприемлемым для России даже в случае урегулирования конфликта. Он также выразил сомнение, что западные государства действительно готовы напрямую направить свои силы на украинскую территорию. По оценке Колесника, заявления о возможном вводе контингентов пока служат прежде всего способом демонстрации поддержки Киеву.